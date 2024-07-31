挖掘內需潛力　增強經濟回升向好態勢

圖：政治局會議強調，要增強經營主體活力，穩定市場預期，增強社會信心，增強經濟持續回升向好態勢。圖為山東濱州惠民縣的一家精密機械公司，工作人員對風電輪轂進行噴塗作業。（圖源：新華社） 中評社北京7月31日電／據大公報報導，中共中央政治局7月30日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作，審議《整治形式主義為基層減負若干規定》。中共中央總書記習近平主持會議。



會議強調，要因地制宜發展新質生產力，著力推動高質量發展，圍繞推進中國式現代化進一步全面深化改革，加大宏觀調控力度，深化創新驅動發展，深入挖掘內需潛力，不斷增強新動能新優勢，增強經營主體活力，穩定市場預期，增強社會信心，增強經濟持續回升向好態勢。



據新華社報導：會議認為，今年以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區各部門迎難而上、積極作為，深化改革開放，加強宏觀調控，有效應對風險挑戰，經濟運行總體平穩、穩中有進，延續回升向好態勢，新動能新優勢加快培育，高質量發展扎實推進，社會大局保持穩定。



創新驅動發展 增強新動能新優勢



會議指出，當前外部環境變化帶來的不利影響增多，國內有效需求不足，經濟運行出現分化，重點領域風險隱患仍然較多，新舊動能轉換存在陣痛。這些是發展中、轉型中的問題，我們既要增強風險意識和底線思維，積極主動應對，又要保持戰略定力，堅定發展信心，唱響中國經濟光明論。



會議強調，下半年改革發展穩定任務很重，要全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，因地制宜發展新質生產力，著力推動高質量發展，圍繞推進中國式現代化進一步全面深化改革，加大宏觀調控力度，深化創新驅動發展，深入挖掘內需潛力，不斷增強新動能新優勢，增強經營主體活力，穩定市場預期，增強社會信心，增強經濟持續回升向好態勢，切實保障和改善民生，保持社會穩定，堅定不移完成全年經濟社會發展目標任務。



會議強調，要以改革為動力促進穩增長、調結構、防風險，充分發揮經濟體制改革的牽引作用，及時推出一批條件成熟、可感可及的改革舉措。要堅持和落實“兩個毫不動搖”，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展，完善產權保護、市場准入、破產退出等市場經濟基礎制度，防止和糾正一些地方利用行政、刑事手段干預經濟糾紛。要弘揚企業家精神，在改革創新和公平競爭中加快建設更多世界一流企業。

