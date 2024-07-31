中醫助力馬耳他應對高肥胖率挑戰

中評社北京7月31日電／據新華社報導，位於馬耳他保拉市的地中海地區中醫中心30日正式開設減肥專科門診，為該國肥胖症患者帶來健康福祉。



中國駐馬耳他大使館臨時代辦彭熠軍在當天舉行的揭牌儀式上表示，中馬兩國在衛生健康領域保持長期友好的合作關係，地中海地區中醫中心已成為在馬耳他以及地中海地區頗具聲譽的醫療和培訓機構，為深化發展中馬兩國人民長久友誼作出了積極貢獻。中方願意繼續深化兩國衛生健康領域合作交流。



馬耳他衛生部醫療服務司司長、地中海地區中醫中心董事會主席克拉倫斯·佩斯表示，馬耳他面臨著肥胖率不斷上升的挑戰，實踐表明中醫在治療肥胖症上有療效，中醫中心開設減肥專科門診不僅將幫助當地肥胖症患者治療，也將為改善馬耳他人民整體健康和福祉作出貢獻。



第19期中國援馬醫療隊隊長馮驊向記者介紹說，減肥專科門診主要採用針灸為肥胖症患者進行減肥治療，結合馬耳他患者就診習慣，中醫中心還開展穴位埋線療法減肥，可以減少患者就診頻次，讓時間不充裕的患者也能接受有效的治療。



根據世界衛生組織2022年5月發布的歐洲地區糖尿病報告，馬耳他超過75%的成年男性超重或肥胖，在該組織歐洲地區成員國中位居首位，成年女性的這一比例近60%，位居第二。



地中海地區中醫中心於1994年由中國和馬耳他政府合作成立，由江蘇省派遣醫療隊開展診療工作。2008年中醫中心在馬耳他國立聖母醫院設立了中醫科。截至目前，中國已派出19期援馬醫療隊，累計治療患者約25萬人次。

