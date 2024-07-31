今年中央已向地方下撥救災資金115億元

中評社北京7月31日電／據新華社報導，今年以來，我國極端天氣頻發，多地遭遇暴雨洪澇等自然災害，部分省份受災情況嚴重。為支持地方做好減災救災工作，切實保障人民群眾生命財產安全，今年中央財政已向地方下撥救災資金115億元。



在31日於國新辦舉行的“推動高質量發展”系列主題新聞發布會上，財政部經濟建設司司長符金陵介紹了上述情況。



“財政部與應急管理、農業、水利、交通等部門密切聯動，建立了三項穩定、高效的工作機制，包括災情信息共享機制、中央財政救災資金快速核撥機制，以及分級負責的災後恢復重建機制。”符金陵說，一旦啟動重大自然災害應急響應，財政部即刻通過救災資金快速核撥機制下撥資金，支持地方迅速組織搶險救援，妥善安置受災群眾。



他表示，今年以來，中央財政已向地方下撥救災資金115億元，相關資金包括用於受災群眾轉移安置和搶險救援的自然災害救災資金、用於恢復農業生產的農業生產防災救災資金、用於修復水毀水利工程設施的水利救災資金，以及公路應急搶通資金和基礎設施建設資金等。6次啟動自然災害救災資金快速核撥機制，相關資金在24小時內下達。



“財政部切實把救災資金當作老百姓的‘救命錢’，始終嚴格監管，一經發現違規問題堅決嚴肅查處。”符金陵說，下一步，財政部將繼續加強與有關部門密切聯動，緊密跟蹤災情發展變化，及時下撥救災資金，堅決打贏防汛抗洪救災這場硬仗。