大橋經濟火熱　中山招商大會簽約422億

中評社北京7月31日電／據大公報報導，“通車即飽和”。國家重大工程、粵港澳大灣區核心交通樞紐──深中通道30日通車滿月，日均車流量超10萬車次，累計車流量超過300萬車次。一橋跨珠江口拉近東西，深中通道不僅提高了通勤效率，還為深圳、中山文旅等產業發展帶來新活力。在30日舉辦的2024中山全球招商大會上，中山重點發布“中山萬畝產業空間”，並簽約包括香港理工大學中山技術創新研究院等一批涵蓋新質生產力、增資擴產及現代服務業等重點項目。



深中通道通車首月，深中通道車流總量超300萬車次，單小時最高峰超8000車次，其中客車占比約93%，周末期間車流量增幅約30%。績東二社區股聯社副社長、績東二工業發展有限公司董事長張全輝說：“目前園區60%以上的企業都來自深圳。深中通道通車後，我們還招引了激光行業、低空經濟領域企業入駐，這些都是園區以往沒有產業。”



在深中通道通車後的首場全球招商大會上，中山首次採用項目方自願報名的形式招募項目，吸引了涵蓋新一代信息技術、新能源、光電光學、現代服務業等領域的數百企業報名參與。大會上現場簽約30個項目，囊括高端裝備製造、新一代信息技術、生物醫藥與健康、新能源、低空經濟等製造業及文旅、新零售、高端酒店等現代服務業，計劃投資額約422億元（人民幣，下同）。



中山市政府和香港理工大學共建香港理工大學中山技術創新研究院，是本次現場簽約項目之一。香港理工大學校長滕錦光表示，香港理工大學有一批教授在生物醫藥領域有很好的科研成果，需要轉化；而中山的健康醫藥產業擁有近900億元產值，有良好的產業基礎，“成立中山技術創新研究院，旨在把香港理工大學研究研發的基礎研究成果，進一步轉化應用研究，繼而轉化成產品和技術，用於產業。”滕錦光透露，科研大樓建設已經在密鑼緊鼓地裝修籌備中，預計幾個月內會投入運作。

