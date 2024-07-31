【
大
中
小
】 【
打 印
】
施小琳當選四川省省長
http://www.CRNTT.com
2024-07-31 16:17:10
中評社北京7月31日電／據新華社報導，四川省第十四屆人民代表大會第三次會議7月31日選舉施小琳為四川省人民政府省長。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
四川積極構建鄉村振興金融創新示範區
(2024-07-29 15:18:21)
四川廣漢推廣“積分制”鄉村治理模式
(2024-07-24 13:34:17)
雅安漢源：不遺餘力搶救生命
(2024-07-22 11:37:33)
四川自貢大樓火災致16人遇難
(2024-07-19 13:11:26)
“中國尋根之旅”夏令營德陽營聯誼圓滿落幕
(2024-07-18 10:13:43)
“希望讓更多島內青年瞭解真實的大陸”
(2024-07-10 10:38:45)
受強降雨影響 四川部分列車停運
(2024-07-09 15:13:26)
李四川選新北？蔣萬安高歌、侯友宜尷尬微笑
(2024-06-28 11:25:15)
中評鏡頭：苗栗英才書院 文昌帝君來自四川
(2024-06-26 00:17:31)
郭正亮：新北藍白不整合 鄭文燦勝率逾7成
(2024-06-20 16:23:00)