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施小琳當選四川省省長
http://www.CRNTT.com   2024-07-31 16:17:10


　　中評社北京7月31日電／據新華社報導，四川省第十四屆人民代表大會第三次會議7月31日選舉施小琳為四川省人民政府省長。

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