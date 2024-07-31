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哈馬斯政治局領導人在伊朗遭暗殺
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2024-07-31 15:02:15
中評社香港7月31日電／伊朗伊斯蘭革命衛隊7月31日證實，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）政治局領導人伊斯梅爾·哈尼亞當天在德黑蘭凌晨遭暗殺。
新華社報導，伊朗方面表示，正在對這起事件進行調查，調查結果將很快公布。據報導，哈尼亞前往德黑蘭是為出席30日下午舉行的伊朗總統佩澤希齊揚宣誓就職儀式。
哈馬斯方面隨即發表聲明說，這起暗殺事件系以色列所為，是“懦弱行為”，哈馬斯方面發誓將對襲擊方進行報復。
截至目前，尚無任何組織聲稱製造了這起暗殺事件。
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