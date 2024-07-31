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百日千萬招聘專項行動推出專場招聘
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2024-07-31 16:15:12
中評社北京7月31日電／根據人民日報記者從人力資源社會保障部獲悉：7月29日至8月4日，百日千萬招聘專項行動推出金融、醫療健康、建築、信息通信與互聯網行業4個線上招聘專場，共有6300餘家用人單位參與，招聘需求超9萬人次。
用人單位和求職者可通過中國公共招聘網、中國國家人才網、就業在線專項行動主會場頁面直接進入行業招聘專場。
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