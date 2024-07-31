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財政部：我國關稅總水平低於入世承諾
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2024-07-31 16:13:54
中評社北京7月31日電／據新華社報導，國務院新聞辦公室於7月31日舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，財政部副部長王東偉介紹，目前，我國關稅總水平為7.3%，低於9.8%的入世承諾。
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