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伊拉克民兵武裝一基地遭襲致3死7傷
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2024-07-31 16:08:57
中評社北京7月31日電／據新華社報導，伊拉克內政部消息人士30日告訴新華社記者，伊拉克民兵武裝“人民動員組織”一基地當晚遭無人機襲擊，造成3人死亡、7人受傷。
這名消息人士說，遭襲的基地位於中部巴比倫省北部的朱爾夫納賽爾地區，襲擊造成該組織3名成員死亡，另有7人受傷。
目前尚無任何組織宣稱製造了此次襲擊事件。伊拉克當局也沒有立即就該事件發表聲明。
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