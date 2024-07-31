依法維護國防利益和軍人軍屬合法權益

中評社北京7月31日電／據最高人民法院網站報導，人民軍隊是黨和國家的鋼鐵長城，以公正高效權威的司法堅決維護國防利益和軍人軍屬合法權益，是人民法院重要職責。近年來，最高人民法院深入學習貫徹習近平法治思想、習近平強軍思想，指導全國法院緊緊圍繞國防和軍隊現代化工作大局，秉持“涉軍案件無小事”工作理念，從刑、民、行等領域多管齊下、能動履職，依法妥善處理各類涉軍案件，為加快推進新時代強軍興軍事業提供了有力司法服務。按照習近平總書記“一個案例勝過一打文件”的重要指示精神，在八一建軍節來臨之際，最高人民法院發布人民法院依法維護國防利益和軍人軍屬合法權益典型案例，旨在充分發揮典型案例的價值引領和行為規範作用，全面展現人民法院通過發揮審判職能作用，大力加強新時代涉軍維權工作，維護國防利益和軍人軍屬合法權益的工作成效，進一步增強人民群眾的國防法治觀念，積極營造尊崇軍人、關心國防、支持強軍事業的濃厚氛圍。



這批5件典型案例，從四個方面體現了人民法院堅決維護國防利益和英雄烈士人格權益的司法力度以及關心關愛軍人軍屬的司法溫度。



一是堅決打擊危害國防利益的犯罪行為。侵害國防利益、損害軍隊戰鬥力的涉軍犯罪，嚴重影響部隊的安全穩定，危害國防安全。人民法院深入貫徹總體國家安全觀，切實發揮好刑事審判職能作用，著眼部隊軍事鬥爭任務現實需要，嚴厲懲處各類涉軍違法犯罪活動，有效維護了國防安全穩定。近年來，個別地方單位和人員破壞軍用輸油管線、國防光纜等軍事設施，擅闖軍事禁區從事捕撈作業、阻礙軍人執行職務等行為時有發生，危及軍事設施安全和保密安全，影響部隊官兵執行軍事任務，應當依法予以懲處。此次發布的案例一，通過依法判處破壞軍用輸油管道的被告人有期徒刑，並積極為部隊挽回損失，有力保障了軍事設施的安全穩定運行，亮明了保護軍事設施人人有責，破壞軍事設施必被追責的鮮明態度。案例二是依法懲處阻礙軍人執行職務犯罪的典型案例。人民法院在綜合考慮被告人的法定從寬情節等因素後，對擅自闖入軍事禁區且暴力阻礙軍人登船檢查的被告人定罪判刑，彰顯了保護軍人依法履職的鮮明立場，同時也貫徹體現了寬嚴相濟的刑事政策。



二是切實加大英烈保護的司法力度。黨的十八大以來，《中華人民共和國英雄烈士保護法》《烈士褒揚條例》《關於加強新時代烈士褒揚工作的意見》等一系列法律法規或者規範性文件相繼出台和修訂，以法律為根基、部門規章為支撐、規範性文件相配套的烈士褒揚紀念政策制度體系日益健全，全社會崇尚英雄、見賢思齊的氛圍不斷濃厚。最高人民法院認真貫徹落實上述法律法規和文件精神，專門下發通知，對充分發揮審判職能作用，加大對英烈人格權益的保護力度，加強對烈屬的司法救助和人文關懷等作出部署。近年來，人民法院依法審理了一批涉及英烈名譽、榮譽權益保護的案例，此次發布的案例三就是其中之一。曾某在人數眾多的微信群中多次針對犧牲英烈發布不實和不當言論，造成不良影響。人民法院依據《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國英雄烈士保護法》等相關規定，判決曾某承擔相應的民事責任，亮明人民法院依法堅決打擊貶損、詆毀英雄烈士名譽、榮譽違法行為的司法態度，積極促進和引領全社會形成尊重英烈、推崇英烈精神的社會風尚。

