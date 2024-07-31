佩澤希齊揚宣誓就任伊朗總統

7月30日，佩澤希齊揚在伊朗德黑蘭的伊朗議會發表總統就職演說後離開。（圖源：新華社） 中評社北京7月31日電／據新華社報導，伊朗當選總統佩澤希齊揚30日下午在伊朗議會正式宣誓就職。



佩澤希齊揚當天在就職演說中承諾新政府將優先考慮可持續發展、加強經濟實力和提高伊朗人民的生活水平，同時致力於在國際舞台上維護伊朗的尊嚴和利益，努力在國內所有政治派別之間達成共識。

