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佩澤希齊揚宣誓就任伊朗總統
http://www.CRNTT.com   2024-07-31 16:05:06


7月30日，佩澤希齊揚在伊朗德黑蘭的伊朗議會發表總統就職演說後離開。（圖源：新華社）
　　中評社北京7月31日電／據新華社報導，伊朗當選總統佩澤希齊揚30日下午在伊朗議會正式宣誓就職。

　　佩澤希齊揚當天在就職演說中承諾新政府將優先考慮可持續發展、加強經濟實力和提高伊朗人民的生活水平，同時致力於在國際舞台上維護伊朗的尊嚴和利益，努力在國內所有政治派別之間達成共識。
 


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