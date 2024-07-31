蘇增添嚴重違紀違法被開除黨籍

中評社北京7月31日電／據新華社報導，經中共中央批准，中央紀委國家監委對福建省人大常委會原黨組副書記、副主任蘇增添嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，蘇增添喪失理想信念，背離初心使命，對黨不忠誠不老實，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，長期違規接受宴請和旅遊活動安排；組織意識淡漠，在組織函詢時不如實說明問題，違規在幹部選拔任用和人大代表選舉等工作中為他人謀取利益；廉潔底線失守，違規收受禮品禮金和消費卡，長期無償使用企業提供的場所，搞錢色交易；毫無紀法觀念，貪婪無度，大搞權錢交易，退而不休，利用職務便利為他人在土地出讓、企業經營、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物；擅權妄為，給國家利益造成重大損失。



蘇增添嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、利用影響力受賄、濫用職權犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予蘇增添開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。