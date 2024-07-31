戴道晉嚴重違紀違法被開除黨籍

中評社北京7月31日電／據新華社報導，經中共中央批准，中央紀委國家監委對湖南省政協原黨組副書記、副主席戴道晉嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，戴道晉喪失理想信念，背離初心使命，落實黨中央決策部署不堅決，打折扣、搞變通，棄守管黨治黨政治責任，惡化地方政治生態，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請，違規借用私營企業主車輛；違背組織原則，任人唯私唯利；縱容、默許親屬利用其職權謀取私利，利用職權為親屬在生產經營中謀取利益，違規收受禮金，違規擁有非上市公司股份；弄虛作假，大搞數字政績；對家人失管失教，搞“家族式腐敗”；大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬、職務提拔等方面謀利，並非法收受巨額財物。



戴道晉嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予戴道晉開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。