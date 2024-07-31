外交部：強烈敦促日方加快日遺化武處置進程

中評社北京7月31日電／據新華社報導，外交部發言人林劍30日表示，中方高度重視日遺化武問題，強烈敦促日方嚴肅對待中方關切，全面、完整、準確落實有關銷毀計劃，早日還中國人民以淨土。



當日例行記者會上，有記者問：7月30日是《中華人民共和國政府和日本國政府關於銷毀中國境內日本遺棄化學武器的備忘錄》簽署25周年紀念日。發言人能否介紹一下相關工作進展以及中方關切？



林劍說，日本遺棄在華化學武器是日本軍國主義在侵華戰爭期間犯下的嚴重罪行之一，時至今日仍對中國人民生命財產和生態環境安全造成嚴重威脅。中方高度重視日遺化武問題，一直敦促日方按照《禁止化學武器公約》和中日政府間備忘錄規定，早日安全乾淨徹底銷毀日遺化武。



林劍說，在中方大力協助下，日方迄已挖掘回收日遺化武約13萬枚，銷毀近10萬枚。但由於日方投入不充分、不平衡，日遺化武銷毀進程總體仍嚴重滯後，銷毀計劃已四次逾期，部分重點難點問題始終未能解決，銷毀進度受到嚴重掣肘和干擾。



林劍表示，清除日遺化武毒害是日方不容推卸的歷史、政治和法律責任。“中方強烈敦促日方嚴肅對待中方關切，切實履約盡責，全方位加大投入，全力加快日遺化武處置進程，全面、完整、準確落實有關銷毀計劃，早日還中國人民以淨土。”他說。