7月份中國製造業PMI為49.4%

中評社香港7月31日電／國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會31日發佈數據，7月份，中國製造業採購經理指數（PMI）為49.4%，比上月略降0.1個百分點。



新華社報導，國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，7月份，因傳統生產淡季、市場需求不足以及局部地區高溫洪澇災害極端天氣等因素對企業生產經營的影響，製造業PMI為49.4%，景氣水平略有回落。



生產指數繼續擴張。生產指數為50.1%，比上月下降0.5個百分點，製造業生產繼續保持擴張；新訂單指數為49.3%，比上月下降0.2個百分點，製造業市場需求有所回落。



價格指數有所下降。受市場需求不足和近期部分大宗商品價格下降等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為49.9%和46.3%，比上月下降1.8和1.6個百分點，表明製造業市場價格總體水平有所下降。石油煤炭及其他燃料加工等行業主要原材料購進價格指數和出廠價格指數均回升至擴張區間。



大型企業景氣度提高。大型企業PMI為50.5%，比上月上升0.4個百分點，其生產指數和新訂單指數分別為52.1%和50.6%，大型企業生產經營活動總體穩定，為製造業平穩運行提供有力支撐。中、小型企業PMI分別為49.4%和46.7%，比上月下降0.4和0.7個百分點，景氣水平均有所回落。



企業預期保持樂觀。生產經營活動預期指數為53.1%，比上月下降1.3個百分點，仍位於擴張區間。從行業看，醫藥、鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材等行業生產經營活動預期指數均位於57%以上較高景氣區間，企業對相關行業發展信心較強。