湖南資興災區8條重點搶修線路中4條基本通行

中評社香港7月31日電／記者從湖南省資興市防汛抗旱指揮部獲悉，截至7月31日11時，當地8條重點搶修線路中，4條已實現基本通行，累計搶通127公里；通往所有鄉鎮（街道）政府所在地的道路已全部打通，還有30個行政村的通村道路未打通。



7月26日以來，受台風“格美”影響，資興市遭遇強降雨，多地降雨量突破歷史極值。資興市防汛抗旱指揮部介紹，當地道路塌方1345處，多條國省幹線及主要縣鄉道路一度阻斷。截至7月31日11時，當地交通保障組累計投入1336人次、設備310台次進行搶修。



新華社報導，資興市交通運輸局總工程師肖華凌介紹，在水毀嚴重路段，目前搶通的道路仍以簡易砂石路為主，以保證物資運輸、搶險作業等。搶修道路主要有五個難點：一是山洪、泥石流等帶來的腐殖性淤泥含水量很高，挖掘機大面積作業難度大，塌方清理效率較低；二是部分路段的路基被沖毀，有的點段砂石等施工材料不能就地取材，從外部運輸困難；三是部分路面經沖刷形成地下空洞，大型施工裝備無法直接通過，只能另開路通行，有時還需爆破開路；四是部分橋梁被沖毀，要調集涵管、架設簡易通道，而作業面狹窄；五是部分施工現場通信不暢，給設備調度、後勤保障等帶來不便。



“我們現在主要有三個辦法，一是盡一切可能增加施工作業時間；二是在作業面打開後，多上設備；三是及時總結、研商，加強調度。”肖華凌說。



記者瞭解到，資興市已成立重點通村公路搶修專班，將全面組織實施通村公路的搶通工作。