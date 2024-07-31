三亞“圈粉”海外遊客

中評社北京7月31日電／據人民日報報導，最近一段時間，在海南三亞到處走走，你會發現，在南山寺，總能遇到外國朋友；大東海的沙灘上，擠滿了享受日光浴的外國客人；夜幕降臨，海邊的酒吧、小店又成了各國遊客的歡樂海洋。



7月30日，國家移民管理局發布公告，自當日起，實施港澳地區外國旅遊團入境海南144小時免簽政策。今年以來，隨著航線開發提速、免簽政策持續助力、一項項鼓勵政策接連出台，三亞入境游煥發新活力。據統計，今年上半年，三亞累計接待入境過夜遊客31.98萬人次，同比增長265%，總量已超過去年全年。



航線開發提速



免簽政策助力



“聽說直飛三亞的航班復航，我馬上預訂了首班機票，我們一家人都很想念三亞的陽光、海灘！”最近，一架載著184名旅客的客機自俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克飛抵三亞鳳凰國際機場，卡捷琳娜一家四口走下飛機，笑容洋溢。



“自去年7月三亞鳳凰國際機場口岸復航，目前已累計開通、恢復航線16條，通航城市14個，航線網絡覆蓋東南亞、東北亞、中亞、歐洲地區等重點境外客源地。今年上半年，三亞機場累計完成國際及地區航班起降1777架次、國際及地區旅客吞吐量24.8萬人次。”三亞機場相關負責人說。



“航線的恢復對境外游的刺激效果顯著。”三亞市旅遊發展局局長葉家麟說。境外旅遊市場回暖，三亞的旅遊從業者也瞄準時機，調整經營策略。



“去年國際機場口岸復航後，我們與哈薩克斯坦一家企業成立合資公司，運營的直航航班已增加到每周四班。”海南賽奧飛國際旅行社董事長何瑾說，復航後8個月時間裡，旅行社累計接待該航線航班118架次、入境旅客近2.5萬人次。“免簽政策升級後，我們的中亞和歐洲市場還會再上新台階！”何瑾充滿信心。

