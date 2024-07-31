做大低空經濟產業蛋糕

中評社北京7月31日電／據經濟日報報導，我國低空經濟經過多年孕育，如今到了展翅高飛的時刻。高飛仰賴的是頂層設計“天上一張網”，平穩落地則需布局“地上一盤棋”，即在政策上擴大低空開放，技術上加快低空智能網聯的集中應用。



最近一段時間，各地扶持低空經濟發展的政策密集出台，北京、廣州、深圳、天津、南京、蘇州、武漢、沈陽、合肥等多個城市先後發布相關行動方案或徵求意見稿，競逐產業高地。



低空經濟帶動力強，將使工農業生產和群眾生活進入全新的維度。據中國民航局預測，2030年中國低空經濟規模有望達到2萬億元。低空飛行器會像新能源汽車這樣普及並給我們帶來驚喜嗎？如何理性看待低空經濟這塊“產業蛋糕”？



要因城施策，選擇具有本地比較優勢的切入點，避免同質化和重復建設導致“一哄而上又一哄而散”的短時熱乎勁兒。以“有人機”為例，截至2023年底，國內在傳統通用航空中投入運營的航空器不超過3000架，月均飛行11.4萬小時，參與低空飛行的仍然是小眾人群。即使在發達國家，迷你型私人飛機也不普及。空間有限決定了場景有限。“有人機”不僅受到空域管理制約，有限的機場跑道、停機坪和昂貴的維護也讓人望而卻步。目前，“有人機”主要在“低空＋旅遊”“低空＋應急”“低空＋商務”等公共服務層面擴大試點，較難在短時間內形成規模化需求，以及完善、具有競爭力的供應鏈體系。因此，打造“低空之城”需因地制宜，不可寄望過高，也不能“都想蓋高樓不想打基礎”。