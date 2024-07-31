零碳智造帶動玻纖行業綠色增長

中評社北京7月31日電／據經濟日報報導，近日，中國巨石淮安零碳智能製造基地第二條年產10萬噸玻纖生產線點火，標誌著全球玻纖行業首個零碳智能製造基地建設又邁出重要一步。



玻璃纖維被廣泛應用於交通運輸、電子電氣、建築建材、節能環保、基礎設施等國民經濟各個領域，可以使材料更輕、更牢固、絕緣、耐腐蝕，成為替代鋼材、木材、石材等傳統材料的新一代復合材料。



巨石集團淮安有限公司總經理顧建定介紹，淮安零碳智能製造基地於2023年2月8日正式開工建設，目前已建成兩條年產10萬噸玻纖生產線。該基地全部採用綠電生產，實施綠色能源計劃、低碳生產技術、零碳循環模式，使工廠擁有綜合為零的碳排放表現。



淮安零碳智能製造基地的運行，離不開新能源產業板塊的有力支撐。在江蘇省淮安市漣水縣，一座座180多米高的大風車迎風轉動，源源不斷地將風能轉化為電能。該風電項目於2024年上半年並網發電，是我國首個180米超高混塔批量商業化項目，一期年上網電量超5億千瓦時，碳減排量40萬噸／年以上，生產葉片所用玻纖均來自巨石。風電機組產生的綠電，一部分被輸送到淮安零碳智能製造基地，用於玻纖生產，另一部分進入國家電網輸送到千家萬戶，實現生產、生活電力供應的綠色化。



一直以來，玻纖行業持續推進綠色發展，加快節能降碳技術和產品研發與推廣運用。零碳智能製造基地的建設，形成了玻璃纖維和復合材料應用的微循環，以新能源帶動玻纖主業成長，進一步推動玻纖行業實現高質量發展。



作為玻纖行業的鏈主企業，中國巨石持續推動產業綠色化轉型，建立起了一套從玻纖研發、生產，到包裝、物流、銷售等產品全生命周期的綠色發展體系，高標準建設無廢工廠、綠色工廠、零碳工廠。



在研發端，注重源頭設計，打造綠色產品。依托國家級科研平台，瞄准行業技術前沿，在高性能玻璃配方、超大型池窑、關鍵原材料研發自制、智能智慧製造等方面完全擁有100%自主知識產權。自主研發的無氟無硼、高模高強的E7、E8、E9玻璃配方，不僅能提升玻纖產品物理性能，更讓生產原料至少減少10%，每年可節約超100萬噸礦產資源。

