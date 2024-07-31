鐵路貨運市場量質齊升

中評社北京7月31日電／據經濟日報報導，7月5日上午，隨著一列滿載砂石料的貨運列車運抵中國鐵路北京局集團有限公司北京鐵路物流中心大紅門貨場，作業人員立即忙碌起來，迅速將集裝箱卸至短駁運輸車輛後運往北京市各混凝土攪拌站。據統計，今年上半年，國鐵北京局已累計運輸進京砂石料176.9萬噸，同比增加77.2萬噸，增幅達77.4%，為服務北京運輸結構調整、推動公轉鐵運輸提供了有效助力。



鐵路是大運量低成本高效率的運輸方式。今年以來，鐵路部門持續深化貨運市場化改革，加快推進鐵路現代物流體系建設，主動對接企業生產和物流市場需求，加大貨運能力投放，優化鐵路物流產品供給和運輸組織，貨運市場量質齊升，為國民經濟回升向好和降低全社會物流成本提供了有力支撐。



有效支撐經濟社會發展



“每多裝一列車，就能增加約3500噸的運量。我們重點針對運力緊張的區段，採取多種措施打破運輸瓶頸，保證煤炭等重點物資快裝快運。”中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司調度所計劃調度室主任劉魯說。



今年上半年，我國國民經濟延續恢復向好態勢，運行總體平穩、穩中有進。這其中，鐵路部門充分發揮全國鐵路一張網和調度集中統一指揮的體制機制優勢，持續深化鐵路運輸供給側結構性改革，加快貨運通道建設，構建了先進高效的集疏運體系，提供了重要的交通保障。



為充分釋放運輸通道能力，新疆鐵路結合蘭新鐵路新疆段第一階段集中施工完成後接入進疆列車數量增加的實際，加強出疆直通列車組織力度，加速蘭新鐵路安北站等分界口列車對流交換，實現進出疆列車大進大出，讓車輛快速循環起來，保證運輸通道暢通。



“通過挖潛提效，我們從源頭上保證了空車數量的增長，確保有貨即有車。近期，新疆鐵路日均運往疆外各地的煤炭列車達62列，較去年同期日均增加23列。”國鐵烏魯木齊局95306貨運服務中心高級營銷經理陳凱強說。

