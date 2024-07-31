外貿規模更大活力更強

中評社北京7月31日電／據人民日報海外版報導，7月30日，在國新辦舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會上，海關總署相關負責人介紹，黨的十八大以來，中國外貿年均增長1.6萬億元，這相當於一個中等規模國家的年進出口總額。同時，中國貨物貿易總額連續7年位居全球第一，中國已成為150多個國家和地區的主要貿易夥伴，目前外貿企業數量比2012年翻了近一番。總體看，中國外貿規模更大、結構更優、活力更強。



持續向好基礎扎實



近日，在浙江嘉善一家高新技術企業的進貨碼頭，一批產自越南的智能穿戴產品在海關關員視頻監管下，以保稅維修模式進入待維修物料倉庫，維修完成後發往境外。這是外貿新業態快速發展的一個生動縮影。



據海關總署副署長趙增連介紹，黨的十八大以來，中國外貿實現了跨越式發展。汽車、集成電路、鋰電池等高技術、高附加值、綠色產品2023年出口較2012年分別增長了7.3倍、1.8倍、15.2倍。如今，中國出口每10輛汽車中有4輛是電動汽車，每10輛軌道機車中有7輛是電力機車，出口的蓄電池近九成是鋰電池，外貿出口的綠色屬性更強。黨的十八大以來，中國累計進口超過150萬億元，年均增長4.2%，水果、化妝品、婦幼用品等消費品進口快速增長。



今年上半年，全國進出口規模歷史同期首次超過21萬億元。“總的看，上半年我國外貿創下了新高，經營主體活力充足，傳統動能優勢穩固，新動能也不斷湧現，外貿持續向好基礎扎實。”海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良說。



呂大良說，取得這一成績有三方面因素：一是中國經濟運行總體平穩，穩中有進，國內生產穩定增長，消費需求持續恢復，這些為外貿穩增長提供了有力支撐。二是外部需求邊際改善，也利好企業抓訂單、拓市場。三是中國產業體系配套完整，科技創新推動產業創新，新質生產力激發外貿新動能。



貿易便利化程度提高

