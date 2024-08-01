兩岸記者訪銀川經開區　多業態帶動經濟發展

銀川經濟技術開發區管委會副主任雷冰海（中評社 李子寧攝） 中評社銀川8月1日電（記者 李子寧）“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪團一行31日來到位於銀川市西夏區的銀川經濟技術開發區，瞭解銀川經濟發展情況。



據瞭解，銀川經開區位於寧夏回族自治區銀川市，西倚賀蘭山、東臨黃河，自古就有“天下黃河富寧夏”之說，唐代詩人韋蟾“賀蘭山下果園成，塞北江南舊有名”的詩句，描繪的就是富饒的銀川平原景象。湖泊眾多、濕地連片，氣候適宜、四季分明，年平均氣溫8℃左右，特別適合半導體等新材料和服務器等電子信息製造產業發展，是算力產業發展的“天然工廠”，也是全球首批國際濕地城市，去年榮獲了“中國十大大美之城”，“塞上湖城，大美銀川”已經成為了我們的城市品牌。包容開放、交通便捷，是“一帶一路”重要節點城市、國家向西開放的重要窗口、黃河“幾字彎”都市圈區域中心城市、中阿博覽會永久舉辦地，公路、鐵路、高鐵、航空、網上開放通道四通八達。銀川經濟技術開發區是2001年經國務院批准設立的國家級開發區，規劃面積近60平方公里，建成區面積約44平方公里。銀川經開區經過二十多年發展，現有各類市場主體1萬餘家，其中規模以上工業企業103家，2023年，實現工業增加值同比增長32%，固定資產投資同比增長21%，一般公共預算收入同比增長19%，完成“四上”企業主營業務收入超1100億元，突破千億元大關，實現了歷史性跨越。



銀川經濟技術開發區管委會副主任雷冰海向記者表示，銀川經開區具有四大特點。一是特色產業生態好。初步構建了新材料、高端裝備製造、大健康3個主導產業，以及數字經濟、現代物流2個新興業態的“3＋2”現代產業體系，建成了全球單體規模最大的單晶矽智慧工廠、國內具有影響力的光伏材料生產基地、全國最大的工業藍寶石生產基地，形成了以智能鑄造、數控機床、精密軸承、工業機器人等產品為主的百億級高端裝備製造產業集群，以及枸杞深加工、乳製品、葡萄酒、醫藥健康等優勢板塊，基本形成了大中小微企業協作配套、融通發展的產業生態和集群化發展格局，是銀川市工業經濟發展的主陣地。



二是科技創新活力強。始終聚焦產業鏈布局創新鏈，加強與西安交大等區內外高校戰略合作，累計培育國家高新技術企業131家、國家及自治區科技型中小企業500家，分別占全區的22%、30%。培育瞪羚企業9家（占全區24%）、雛鷹企業22家（占全區30%）。園區80%以上規上企業有研發活動，R＆D經費投入強度達到3.5%以上，高新技術企業對園區產值貢獻率達到70%以上，萬人發明專利擁有量115件，在全國經開區位列13位。



三是綠色發展成色足。成功創建國家級水效領跑者園區、自治區節水型園區，被確定為自治區“綠電園區”試點，累計打造國家級、自治區級綠色工廠12家，2023年綠電消納比例達28%；園區能耗水平為0.84噸標準煤／萬元，新引進項目能耗全部為全區最低水平；2023年萬元工業增加值取水量為14.9 m³，污水集中處理率達到100%、一般工業固廢綜合利用率保持在90%以上。