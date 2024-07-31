打通智能家居產品互聯堵點

中評社北京7月31日電／據人民日報報導，打開空調制冷，讓熱水器提前加熱，確認電飯煲已按照預約時間煮飯……對於消費者而言，操作多個智能家居APP的場景並不陌生。然而，智能家居不同品牌、不同設備之間交互不夠便捷，給日常使用帶來困擾。



智能家居，是近些年的熱門產業。今年《政府工作報告》提出：“積極培育智能家居、文娛旅遊、體育賽事、國貨‘潮品’等新的消費增長點。”據統計，我國智能家居市場規模已達數千億元，智能家居APP的月活用戶超過2.6億人次。眾多廠商進入行業，各類APP不斷湧現，折射出市場發展的繁榮程度。不過，部分智能家居產品無法互聯互通，與“萬物互聯”的願景還有一定距離。下載安裝大量APP，適應不同APP的操作邏輯，也讓消費者頗費精力。



智能家居產品，能否提升兼容性？其實，實現互聯互通的技術基礎早已具備。如今，WiFi、藍牙等常見的通信協議已十分成熟。但是，由於不同品牌設備發現、配網、接入認證等流程和技術標準有所差異，互相兼容並不容易。做好軟硬件適配，需要企業調整既有的產品線規劃和技術方向。這些都可能帶來額外的改造成本，沒有明確規定和相應支持，企業主動作為的動力就會不足。



對智能家居企業來說，自有生態鏈就像品牌的護城河。依托自有平台，提供套系化解決方案，有助於深入瞭解消費者使用習慣，增強用戶黏性，為銷售品牌其他產品引流，從而擴大市場份額。但企業發展各自為營，會導致消費者無法兼顧品牌多樣性，也會影響操作便利性，降低消費者對智能家居的好感。從這個角度看，讓智能家居更好助力美好生活，要更注重消費者的使用體驗，實現各品牌產品間的聯通融合，共同把市場蛋糕做大。