人社部增設網絡主播等為國家新職業

中評社北京7月31日電／據新華社報導，7月31日，人力資源和社會保障部會同國家市場監督管理總局、國家統計局正式增設網絡主播為國家新職業，這標誌著網絡主播的職業身份在“國家確定職業分類”上首次得以確立。人社部此前印發的《關於加強新職業培訓工作的通知》指出，新職業從業者可以享受國家職業技能培訓補貼和職業技能鑒定補貼等有關政策待遇，以及高技能人才與專業技術人才職業發展相關政策。



隨著短視頻直播平台與實體經濟的不斷融合，快手等平台為普通人提供了規模化的就業機會和職業選擇。《2023快手直播生態報告》顯示，快手直播品類已達425個，優質主播數量增長超過100倍，“直播＋”為各行各業注入新的活力。



中國人事科學研究院研究員範巍表示，新職業意味著新的就業增長點，且仍有較大的發展潛力和空間。人社部門及時公布新職業，能提升從業者認同感、歸屬感和獲得感，促進人才隊伍高質量發展。



網絡主播為普通人提供規模化的就業機會



《中國網絡視聽發展研究報告（2024）》顯示，截至2023年12月，全網短視頻賬號總數達15.5億個，職業主播數量已達1508萬人。網絡主播成為國家新職業，既是對現實的一種順應，也有利於為該職業的更好發展護航。



“村裡的初七”（本名黃東葉）是一名80後，出生在江蘇連雲港市的一個漁村。小時候家裡很窮，早早就外出打工。2018年接觸到快手，開始學著用短視頻記錄生活，後來成了一名網絡主播。直播電商火起來以後，初七決定轉型做電商，連雲港靠海，有很多海產品可以賣，他靠記錄海邊的真實生活贏得了600多萬粉絲，並且帶領全村銷售特色海鮮產品3億元以上。



我們與周邊村四五百戶人家一起琢磨，怎麼把‘平價’和‘鮮’做到極致，一起為用戶提供‘好且不貴的生活’。”如今，黃東葉成為幸福鄉村帶頭人，他的故事是千萬網絡主播的縮影。

