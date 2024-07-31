特靈科技以“三力”解碼未來增長

中評社北京7月31日電／據新華社報導，“產業向‘新’向‘綠’轉型升級已經趨勢明顯，高質量發展動能強勁。”近日，特靈科技亞太區副總裁徐勇表示，對於高技術含量的跨國製造企業來說，智能化、綠色化對企業來說已經不是選擇題，而是必答題。“優秀的企業會在挑戰中提升內功，發現並承接更多的市場機會，想辦法安全穿越經濟周期並實現持續增長。”徐勇介紹，在中國區業績連續兩年實現了兩位數增長之後，特靈科技提出了亞太區的未來增長計劃，將持續加大投入，提升技術實力、綠色發展能力和人才競爭力。



技術力：創新驅動，打造智能化未來



智能化被業界廣泛認為是第四次工業革命的核心配置，而實體產業的智能化更被視作其中的主戰場。



面對新一輪的產業革命，特靈科技敏銳地捕捉到了智能化趨勢，並將其視為技術力的又一次飛躍。“智能化不僅僅是簡單的自動化，更是利用數據、算法和人工智能等技術，實現更高效、更精準、更靈活的生產和運營管理。”徐勇進一步解釋道，“特靈科技正在積極擁抱智能化浪潮，並將其創造性地融入到產品、解決方案和企業運營的各個環節，以此來提升效率、降低成本、優化客戶體驗。”



公司不僅在內部積極推進數字化轉型，更致力於將智能化融入產品和解決方案，賦能行業發展。特靈科技在2021年完成了吳江工廠的全流程數字化和智能化改造，大幅提升了生產效率和市場競爭力。同時，公司也推出了以能源管理雲平台為核心的智能化空調系統和能源管理解決方案，為光伏、新能源汽車、芯片電子等新興產業提供高效、可靠的解決方案，並與比亞迪、寧德時代等行業龍頭企業建立了合作關係。



截至目前，特靈科技集團市值接近760億美元。徐勇表示，“特靈智能化的開疆拓土，與我們始終堅持技術創新和研發投入密不可分。我們堅信，衹有通過持續不斷的技術創新，才能在瞬息萬變的市場中為客戶創造更大的價值。尤其是在當下，新技術層出不窮，企業之間的競爭日益激烈，我們更要加大研發投入，加速技術成果轉化，用創新驅動企業持續發展。”



早在2003年，特靈科技就在中國設立了亞太研發中心，並將其發展成為與北美、歐洲並列的三大全球研發中心之一。在中國，特靈科技擁有近700名專業研發人員，不斷挑戰技術極限，為全球市場提供創新解決方案。

