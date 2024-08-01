7月31日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京8月1日電（記者 海涵）外交部發言人林劍7月31日主持例行記者會，並就聯大第2758號決議、中意關係、美菲軍事合作等回答中外記者提問。以下是問答全文：



林劍：應毛里塔尼亞伊斯蘭共和國總統加茲瓦尼邀請，國家主席習近平特使、全國政協副主席王光謙將於8月1日出席在毛里塔尼亞首都努瓦克肖特舉行的加茲瓦尼總統就職儀式。



半島電視台記者：巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）發表聲明稱，哈馬斯領導人哈尼亞在其位於伊朗首都德黑蘭的住所內遭以色列空襲身亡。請問外交部對此有何評論？



林劍：我們高度關注有關事件，堅決反對並譴責暗殺行為，對這一事件可能導致地區局勢進一步動蕩深感憂慮。中方一貫主張通過談判對話解決地區爭端，加沙應盡快實現全面永久停火，避免衝突對抗進一步升級。



總台華語環球節目中心記者：意大利總理梅洛尼剛剛結束訪華行程。我們注意到，在30日的記者會上，梅洛尼總理表示與中國重建更緊密合作關係是可能的，稱此訪正值馬可·波羅逝世700周年，這定義了中意關係的深度。她對這次訪問非常滿意。發言人能否進一步介紹有關情況？



林劍：應李強總理邀請，意大利總理梅洛尼於7月27日至31日對中國進行正式訪問。在京期間，習近平主席同梅洛尼總理會見，李強總理、趙樂際委員長分別會談、會見。此訪正值中意建立全面戰略夥伴關係20周年，兩國發表關於加強全面戰略夥伴關係的行動計劃（2024—2027年），強調兩國願秉持歷史悠久的絲路精神，深化互利合作，倡導文明互鑒，推動雙邊關係向更高水平發展，為世界和平、穩定、繁榮作出更大貢獻。訪問期間，兩國總理共同出席中意企業家委員會第七次會議開幕式，見證簽署工業、教育、環境保護、地理標誌、食品安全等多項合作文件。梅洛尼總理還赴上海參訪。