外交部答中評：一中原則不可撼動

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京8月1日電（記者 海涵）台灣地區領導人賴清德日前稱大陸“錯誤詮釋聯大第2758號決議，用來限縮台灣的國際參與，構建武力‘犯台’的依據”。外交部發言人林劍7月31日在例行記者會上就此回答中評社記者提問，他表示，聯大第2758號決議從根本上解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，明確世界上衹有一個中國，台灣是中國一部分，也明確了台灣不是國家。一中原則不可撼動，統一大勢不可阻擋，‘台獨’分裂死路一條。無論賴清德當局說什麼、做什麼，都改變不了兩岸同屬一中的客觀事實，動搖不了聯大第2758號決議的法理地位，更阻擋不了中國終將統一、也必然統一的歷史大勢。



中評社記者提問說，據報導，台灣地區領導人賴清德30日在“對華政策跨國議會聯盟”會議上稱，中國大陸錯誤詮釋聯大第2758號決議，用來限縮台灣的國際參與，構建武力“犯台”的依據。請問發言人對此有何回應？



林劍強調，世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。這是無可否認的客觀事實。



林劍表示，聯大第2758號決議從根本上解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，明確世界上衹有一個中國，台灣是中國一部分，也明確了台灣不是國家；明確中國在聯合國席位衹有一個，中華人民共和國政府代表是中國在聯合國的唯一合法代表，不存在“兩個中國”“一中一台”。聯合國及其專門機構均遵循一個中國原則，聯合國官方文件對台稱謂均為“台灣，中國的省”。聯合國秘書處法律事務辦公室出具的法律意見也強調，“台灣作為中國的一個省沒有獨立地位”“台灣當局不享有任何形式的政府地位”。



林劍指出，聯大第2758號決議再次明確一個中國原則，一個中國原則更是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識，何談“錯誤詮釋”？台灣地區作為中國的一部分，何談“主權地位”？台灣地區參與國際組織活動，必須也只能按照一個中國原則處理，何談“國際參與”？



“我要重申，一中原則不可撼動，統一大勢不可阻擋，‘台獨’分裂死路一條。”林劍表示，無論賴清德當局說什麼、做什麼，都改變不了兩岸同屬一中的客觀事實，動搖不了聯大第2758號決議的法理地位，更阻擋不了中國終將統一、也必然統一的歷史大勢。

