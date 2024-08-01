哈馬斯領導人遇襲身亡　外交部：譴責暗殺行為

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京8月1日電（記者 海涵）巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）發表聲明稱，哈馬斯領導人哈尼亞在其位於伊朗首都德黑蘭的住所內遭以色列空襲身亡。外交部發言人林劍7月31日在例行記者會上表示，我們高度關注有關事件，堅決反對並譴責暗殺行為，對這一事件可能導致地區局勢進一步動蕩深感憂慮。中方一貫主張通過談判對話解決地區爭端，加沙應盡快實現全面永久停火，避免衝突對抗進一步升級。



