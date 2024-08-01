中評關注：美智庫解讀中俄聯合空中戰略巡航

中俄空中聯合戰略巡航首次靠近阿拉斯加 北美防空司令部圖 中評社華盛頓7月31日電（記者 余東暉）中國國防部證實：根據中俄兩軍年度合作計劃，7月25日，雙方在白令海相關空域組織聯合空中戰略巡航。這是自2019年以來，兩軍組織的第八次空中戰略巡航。進一步檢驗提升兩國空軍協作水平，深化兩國戰略互信和務實合作。



此次巡航之所以引人注目，是因為這是中俄首次在阿拉斯加附近和北太平洋進行聯合戰略巡航，參與巡航的兩架中國H-6K轟炸機和兩架俄羅斯Tu-95MS轟炸機是具有攜帶核武器能力的戰略轟炸機。這也是中俄飛機首次從同一俄羅斯空軍基地起飛。此次巡航是在國際空域進行的，但進入美國設立的阿拉斯加“防空識別區”，距離阿拉斯加海岸線不到200英里。北美防空司令部的美加戰機進行了“攔截”。



美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）30日解讀，在大國競爭日益激烈和中俄鞏固全面戰略協作夥伴關係之際，這個首次在阿拉斯加附近進行的聯合巡航，表明北京和莫斯科願意擴大其戰略核力量合作，並表明兩國將繼續通過在美國本土附近採取行動，考驗美國的決心。



這是2019年以來中俄兩國轟炸機的第八次聯合飛行。此前轟炸機飛行均在日本海、東海和西太平洋進行，部分飛行經過日本和韓國設立的“防空識別區”。中俄在亞太地區的聯合空中和海上巡邏更加頻繁。CSIS認為，這表明自中俄2022年以來，雙邊軍事戰略合作水平不斷深化和擴大。