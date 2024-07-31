一年兩針　艾滋病長效預防試驗效果顯著

中評社香港7月31日電／最新一期美國《新英格蘭醫學雜誌》發表的一篇論文介紹，在非洲進行的一項大規模人群試驗顯示，一年兩次注射一種抗病毒藥物，作為暴露前預防手段，可以較好地預防女性感染艾滋病病毒。



所謂暴露前預防，是指尚未感染艾滋病病毒的人在發生易感染該病毒的行為前，服用特定抗病毒藥物以預防感染。



新華社報導，據論文介紹，這是一項以南非和烏干達的青春期女孩和年輕女性為對象的三期、雙盲、隨機、對照試驗。5000多名艾滋病病毒陰性的女性參與者以2：2：1的比例被分配三種暴露前預防手段，其中一組每26周接受皮下注射一次來那卡帕韋，另外兩組每日口服其他藥物。



結果顯示，試驗期間，來那卡帕韋組的2134名女性中，無一人感染艾滋病病毒；另兩組約3200名每日口服其他暴露前預防藥物的女性中，共有55人感染。



試驗團隊日前在德國慕尼黑舉行的世界艾滋病大會上介紹了試驗情況，引發廣泛關注。杜克大學全球健康研究所流行病學家克里斯·貝勒接受媒體採訪時說，這就好比有了一種預防艾滋病病毒感染的疫苗，“100%有效”，需每半年注射一劑“加強針”。



目前，已有的幾種艾滋病病毒暴露前預防手段存在不同的局限性，比如某種預防藥物每天一片的方案由於服藥頻率、羞恥感及缺乏隱私等因素，阻止了許多女性按規定服藥；另一種長效注射藥物，推薦高危人群每2個月注射一次，雖然使得感染率降低80%以上，但由於價格原因，該預防方案的推進十分緩慢。



來那卡帕韋由美國吉利德科技公司研發。據介紹，目前該長效預防療法正在美國和其他6個國家進行第二次療效試驗，試驗對象是那些與男性發生性關係的男性，預計試驗數據將在今年年底或明年年初公佈。



此外，如試驗效果顯著，接下來這種長效預防療法能以多快的速度獲得監管機構的批准，成本是多少，以及艾滋病病毒會以多快速度產生耐藥性都值得進一步關注。