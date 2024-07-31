取消武器禁運利於中非政府強化安全能力建設

中評社北京7月31日電／據新華社報導，中國常駐聯合國副代表戴兵30日在安理會表決中非制裁決議後的解釋性發言中表示，安理會當天通過決議取消針對中非共和國原有的武器禁運制度，對支持中非政府強化安全能力建設、推進和平進程具有現實意義。



戴兵說，近年來，中非政治和平進程穩步推進，提升治理能力、推動和平進程、維護安全穩定等方面取得積極進展，中非政府為此所作出的努力有目共睹。安理會通過的決議取消了針對中非共和國原有的武器禁運制度，並針對武裝團夥設定新的制裁措施，重申安理會的武器禁運措施和報備要求不適用於中非政府。這一調整積極回應了中非政府和人民的合理關切。



戴兵強調，安理會對中非實施制裁措施已超過十年，當前的中非政治安全形勢較2013年已經發生重要積極變化。近年來，安理會實施的武器禁運措施並沒有根本遏制武裝團夥通過非法渠道獲取武器，反而使中非被“污名化”，為中非政府獲取國際融資、開展經貿合作帶來負面影響，甚至對中非政府建設和平、發展振興的努力形成制約。完全解除制裁措施是中非政府和中非人民的強烈心聲，得到了地區國家和組織的堅定支持。



戴兵表示，安理會通過的決議儘管在推進全面取消對中非制裁措施方面又邁出了重要一步，但仍保留了若干限制措施。中方支持安理會能夠繼續尊重和重視中非關切，及時根據形勢發展和需要，採取進一步行動，審查、調整和解除不適用和不合理的制裁措施，為中非和地區實現和平穩定、發展繁榮創造更加有利的條件。