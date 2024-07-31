王宜林嚴重違紀違法被開除黨籍

中評社北京7月31日電／據新華社報導，經中共中央批准，中央紀委國家監委對中國石油天然氣集團有限公司原黨組書記、董事長王宜林嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，王宜林喪失理想信念，背棄初心使命，長期結交政治騙子並被其利用，對抗組織審查；罔顧中央八項規定精神，多次接受私營企業主安排的旅遊，違規收受禮金；違背組織原則，在組織談話函詢時不如實說明問題，在職工錄用工作中為他人謀取利益；廉潔底線失守，縱容、默許親屬利用其職權和職務影響謀取私利；不重視家風建設，對配偶失管失教；將公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在職務調整、項目承攬、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。



王宜林嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予王宜林開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。