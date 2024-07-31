首都女記協換屆　王蘇寧當選新會長

首都女新聞工作者協會舉行第十一屆會員代表大會（圖源：大公報） 中評社北京7月31日電／據大公報報導，7月30日，首都女新聞工作者協會（以下簡稱首都女記協）在京舉行了第十一屆會員代表大會，在嚴格完成了各項程序之後，選舉產生了第十一屆理事會、監事會和協會負責人。原人民日報社澳門分社社長王蘇寧當選為第十一屆理事會會長，徐旭當選為副會長兼法人代表，劉青當選為副會長兼秘書長，劉迎春、陳小力、王曉陽、龔雯、孫海峰、樊華、高岩、胡旭萍、張叢、周華、曹紅艶、潘圓、李銳當選為副會長，高梅當選為監事長。



由人民日報陳敏、王金鳳等一批中國著名女記者提議創辦的首都女記協成立於1986年，已走過了38載，目前擁有來自中央、行業和北京市屬的各類新聞媒體的團體會員50餘家。



代表大會上，第十屆理事會會長陳芸向第十一屆會員代表匯報了第十屆理事會的工作。2021年7月至2024年7月，在這不平凡的3年間，首都女記協連續舉辦了三屆短視頻大賽，將之打造成影響力日益擴大、受到廣泛贊譽的協會品牌項目；聯手新華社音視頻部、新華社快看、快手共同出品《中國女記者》微紀錄片，兩季10集均取得了1000萬＋的傳播效果。此外，第十屆理事會推動首都女記協成為中國記協會員單位，獲得推薦中國新聞獎新媒體作品的資質，為首都女記協38年發展史樹起又一座里程碑。

