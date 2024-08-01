兩岸記者訪銀川懷遠夜市　人間煙火聚集地

懷遠觀光夜市（中評社 李子寧攝） 中評社銀川8月1日電（記者 李子寧）“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪團一行30晚來到位於銀川市西夏區的懷遠夜市，感受銀川濃厚的人間煙火氣。



據介紹，懷遠觀光夜市位於銀川市西夏區懷遠路與文萃街交叉口，是寧夏大學城和商業聚集核心區，也是集文化、旅遊、觀光一體的夜間消費市場。街區以特色小吃為主要業態，分為餐飲區、文旅區、百貨區，共有500餘家商戶在此經營，年消費者量達到900多萬人次，營業收入逾10多億元，累計解決就業人數超過一萬人，成為在全國具有品牌知名度的特色文旅街區和夜經濟集聚區，也成為全國遊客來寧夏必去的打卡點之一。先後被評為國家級夜間文化和旅遊消費集聚區，寧夏回族自治區特色商業示範街、自治區五大示範夜市，首批國家級旅遊休閑街區，2021年度中國旅遊休閑街區創新發展案例。



銀川市西夏區北京西路街道辦事處負責人曹德玲向記者表示，懷遠夜市的前身是一個農貿市場，隨著上世紀90年代創業潮的興起，銀川的各族民眾就在這個市場裡開始創業，從21世紀初到2024年，一共對市場進行了三次的改造升級，現在的懷遠夜市就是升級後的產物，如今共有520多家商戶在此營業，全國的特色小吃在懷遠夜市都能夠找到，日均的客流量都在萬人以上。目前正在將懷遠夜市打造成國家級的旅遊休閑街區以及銀川夜間文化和旅遊消費的聚集區，懷遠夜市的各民族商戶實現創業增收，為銀川居民甚至是全國遊客提供“深夜食堂”，讓大家的幸福感“爆棚”。



“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪活動由國務院台灣事務辦公室新聞局與中華全國新聞工作者協會台港澳工作部共同組織。來自兩岸及香港的媒體記者將在7月25－31日期間，赴寧夏銀川、吳忠、中衛等地，全方位、多角度瞭解寧夏社會經濟文化發展狀況。