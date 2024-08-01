台胞答中評：人民安居樂業　兩岸需要和平

傅心韵在北京（中評社 李婷萱攝） 中評社北京8月1日電／海峽兩岸社團交流節京津冀參訪團於7月27——31日在北京、天津、河北各地的名勝景觀進行參訪交流，感受地大物博的自然風光，體悟中華民族文化與精神。



參訪團先後在天津古文化街、意式風情街、河北承德塞罕壩草原、避暑山莊等地進行參訪，或觀看實景表演，或觀賞自然風光，或品嘗民族特色美食，或參觀紀念館博物館……“這些實地參觀絕對值得而且非常有必要！”台胞傅心韵來自孫文南院，在談到參訪幾天的感受時，她向記者表示，雖然舟車勞頓，但每當到達目的地進行參觀的時候，所感受到的風情、文化魅力十足，讓人深覺不虛此行。



“在承德看的康熙大典的表演非常震撼，在塞罕壩草原觀看的馬術表演也十分精彩。在參訪中也能感受到，我們祖國的想法就是無論怎樣都要帶動地方的經濟繁榮，人們去餐廳用餐、去廣場觀看表演、去景區旅遊都是一種經營方式，經營者有生意做，地方經濟繁榮帶動國家經濟繁榮，百姓和商人都有良好的生存空間，經濟得到良好的循環，國家由此進步。”傅心韵表示。



傅心韵向記者表示，不同的地區有不同的民情、不同的生活方式。“台灣現在需要學習、需要進步，我感到大陸一直在照顧、關愛台灣老百姓，兩岸真的需要和平共處，這很重要！”傅心韵表示。



2024海峽兩岸社團交流節7月26日在北京開幕，由北京市朝陽區人民政府、北京海峽兩岸民間交流促進會共同主辦，以“聯接互動·融合發展”為主題，以兩岸行業協會及民間社團組織為主體開展交流，北京市台聯組織部分社團赴京津冀開展參訪活動。