國台辦：聯大第2758號決議權威不容挑戰

中評社北京7月31日電／2024年7月31日，國台辦發言人陳斌華答記者問。



問：據報導，2024年“對華政策跨國議會聯盟（IPAC）”會議7月30日在台北舉行，並通過所謂“決議”，妄稱聯大第2758號決議未解決台灣的政治地位，不建立中國大陸對台的主權，未提及台灣在聯合國的地位以及在聯合國組織的參與，不建構一中原則作為國際法律。賴清德參會並妄稱“大陸錯誤詮釋聯大2758號決議是為了建構武力犯台的法理依據”。請問對此有何評論?



答：這個所謂“聯盟”由一群極端反華分子拼凑而成，慣於在涉台問題上挑釁滋事，編造散布謠言謊言，我們已多次表明反對立場。必須指出，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。聯大第2758號決議充分反映、鄭重確認了一個中國原則，其權威不容挑戰。



事實上，1949年中華人民共和國成立後，即成為代表全中國的唯一合法政府。這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變。中華人民共和國理所當然地完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權。1971年第26屆聯大通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的合法席位。這從政治上、法律上和程序上徹底解決了全中國在聯合國的代表權問題，明確了中國在聯合國的席位衹有一個，不存在“兩個中國”、“一中一台”的問題。



一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是世界上183個國家與中國建立外交關係的政治基礎，充分體現了國際大義和人心所向。民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，一再夥同美西方反華勢力污蔑攻擊聯大第2758號決議，動搖不了國際社會堅持一中原則的基本格局，只會讓國際社會更加清楚台灣是中國一部分的事實。