快評：“賴當局”引狼入室　IPAC搧風點火

中評社快評／7月30日在台北舉行的2024年“對華政策跨國議會聯盟（IPAC）”會議通過所謂“決議”，妄稱聯大第2758號決議未解決台灣的政治地位，等等；賴清德參會並妄稱“大陸錯誤詮釋聯大2758號決議是為了建構武力攻台的法理依據”。大陸外交部及國台辦昨天闡明立場，堅決回擊。



外交部發言人林劍7月31日指出，聯大第2758號決議從根本上解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，明確世界上衹有一個中國，台灣是中國一部分，也明確了台灣不是國家。一中原則不可撼動，統一大勢不可阻擋，“台獨”分裂死路一條。無論賴清德當局說什麼、做什麼，都改變不了兩岸同屬一中的客觀事實，動搖不了聯大第2758號決議的法理地位，更阻擋不了中國終將統一、也必然統一的歷史大勢。



國台辦發言人陳斌華7月31日指出，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。聯大第2758號決議充分反映、鄭重確認了一個中國原則，其權威不容挑戰。民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，一再夥同美西方反華勢力污蔑攻擊聯大第2758號決議，動搖不了國際社會堅持一中原則的基本格局，只會讓國際社會更加清楚台灣是中國一部分的事實。



IPAC是一個由反中的國家成立的組織，由一群極端反華分子拼凑而成，慣於在涉台問題上挑釁滋事，編造散布謠言謊言，中國大陸方面多次表明反對立場。IPAC年度會議今年首次在台北舉行，又一次搧風點火；“賴當局”引狼入室，糾合、助長國際反中勢力，甘當國際反中棋子。



必須指出，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是世界上183個國家與中國建立外交關係的政治基礎。對於聯大第2758號決議，各國衹有嚴格遵守的義務，沒有任意曲解的權力，開歷史倒車必然翻車，搞“以台制華”必然失敗。“賴當局”糾合外力“謀獨”挑釁，只會惡化台海局勢，加大戰爭風險。