中評社北京8月1日電／網評：準確理解新時代高水平對外開放



來源：大公報 作者：周八駿



在中共二十屆三中全會上，習近平總書記就《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》（簡稱《決定》）起草的有關情況作說明時指出：“推進中國式現代化是一項全新的事業，前進道路上必然會遇到各種矛盾和風險挑戰。特別是當前世界百年未有之大變局加速演進，局部衝突和動蕩頻發，全球性問題加劇，來自外部的打壓遏制不斷升級，我國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，各種‘黑天鵝’、‘灰犀牛’事件隨時可能發生。”



我理解，習近平總書記這一關於世界百年未有之大變局加速演進的最新判斷，是指明了新時代我國高水平對外開放的方向和目標。



目標，當然是推進中國式現代化，為到本世紀中葉全面建成社會主義現代化強國奠定堅實基礎。實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。方向，則包括兩方面。其一，對待美西方發達國家；其二，對待廣大發展中國家亦即“全球南方”。



只能“操之在我”不能“受制於人”



《決定》第24條全文是──“穩步擴大制度型開放。主動對接國際高標準經貿規則，在產權保護、產業補貼、環境標準、勞動保護、政府採購、電子商務、金融領域等實現規則、規制、管理、標準相通相容，打造透明穩定可預期的制度環境。擴大自主開放，有序擴大我國商品市場、服務市場、資本市場、勞務市場等對外開放，擴大對最不發達國家單邊開放。深化援外體制機制改革，實現全鏈條管理。”

