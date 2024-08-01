中評社北京8月1日電／網評：發揮香港精神 團結振奮向前



來源：大公報 作者：胡劍江



2024年巴黎奧運會進行得如火如荼，國家隊和中國香港隊的奧運健兒全力拼搏，捷報頻傳，全城振奮沸騰。特別是“微笑劍後”江旻憓和“劍神”張家朗都是在逆境下絕地反擊，憑著堅韌毅力一路晉級，為香港摘得奧運金牌，創造新歷史，為香港揚威爭光。



筆者認為，特區政府要好好借此奧運會契機，發揚奧運健兒逆境奮發，以敢打敢拚、永不放棄的香港精神，培養青少年自強不息的拚搏精神，增進民族自豪感，提升國民身份認同，激勵他們為港爭光，貢獻國家。



逆境自強 不畏困難



是次特區政府購入巴黎奧運會轉播權，讓全港市民免費欣賞奧運會各項賽事十分明智。奧運會是世界最高水平的體育盛事，吸引了不少市民齊集各大商場，為國家隊和香港運動員歡呼打氣，每當國歌奏響，國旗和區旗升起時，觀看的市民都會為參賽的運動員付出汗水、拚搏圓夢而感動和呐喊，更為祖國強大強盛而驕傲，愛國愛港情懷自然而生。



轉播奧運會賽事，不單帶動了商場、餐飲以及相關周邊產業的生意，更凝聚了民心，讓市民看到，很多中國品牌都登上了巴黎奧運會的舞台。中國製造和中國“智造”備受全球矚目，優質的中國產品展示出強大的實力和創新能力。

