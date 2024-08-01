五旬漢心衰竭　急須換心續命

中評社北京8月1日電／據大公報消息，瑪麗醫院一名心臟嚴重衰竭的50歲男病人，情況危殆，醫生評估心臟功能只餘20%，急需換心續命。



醫院管理局昨日表示，該病人已排列在移植名單首位，呼籲市民積極考慮捐出離世親人的心臟，遺愛人間。醫管局並已向內地尋求幫助，協調跨境捐贈到香港作配對移植，為危急病人帶來重生希望。醫學界及立法會議員表示，希望盡快建立跨境器官捐贈的機制。＼大公報記者 鐘佩欣



“我不敢有任何期望或奢望，可以洗頭衝涼，我已經很開心。”50歲的陳偉豪於10歲時確診肥厚型心肌症，2004年因心律不正，植入心臟除顫器，2018年因間歇出現心臟衰竭，在葛量洪醫院植入心臟再同步治療裝置，同時被納入心臟移植輪候名單。



“希望有好心人幫到我”



今年6月，他於葛量洪醫院覆診，因心臟衰竭情況持續嚴重，曾出現氣促、胃口轉差等，在該院心臟內科病房留醫，但藥物治療成效欠佳，6月16日轉送瑪麗醫院心胸外科病房。經評估後，他於6月18日植入左心室輔助裝置，在深切治療部留醫。但他其後出現右心衰竭，7月7日緊急植入右心室輔助裝置，以代替心臟功能。



“我自己躺在床上，什麼都做不到，他們（家人）都很痛苦，我知道。”陳偉豪昨日透過院方發放錄音表示，10歲得知心臟問題，30歲曾在街上暈倒，需送院治理，發現心律不正，2017至2018年確診心臟衰竭。他說去年身體每況愈下，醫生向其母親指他“隨時會死”，母親十分傷心。他感激仍需上班的太太，每日來回照顧他；孫仔每天在電話內向他說“爺爺加油”。他哽咽說，過去經常與家人一同吃飯，“好似輕而易舉的事，現在看上來都不能做下去。”他期望有好心人協助，讓他可像普通人出行生活，“我真的希望有好心人可以幫到我，就算結果如何，都是命運。”

