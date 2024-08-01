特區政府強烈反對《福布斯》極具誤導性文章

中評社北京8月1日電／據大公報消息，特區政府昨日就《福布斯》雜誌刊登題為“Hong Kong＇s Economy Is Now Risky Business”的評論員文章，當中引述反華組織香港自由委員會基金會發表的所謂報告，對香港特區實施聯合國安理會施加的制裁、維護國家安全等情況，堆砌失實和毫無事實根據的內容，表示強烈不滿和反對。



特區政府發言人表示，香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，一直按照中華人民共和國外交部的指示，全面實施安理會施加的制裁，以履行國際義務。特區政府密切留意安理會最新通過的決議、制裁名單，以及安理會轄下相關委員會或專家組的報告和公報等資料，並予以跟進。至於個別國家基於自身考慮而向某些地方施加單方面制裁，特區政府沒有權力，亦不會實施有關單方面制裁。



依法維持安理會制裁制度



發言人指出，香港實施安理會制裁的制度完善，加上執法部門的調查工作嚴謹並具阻嚇力，不少被懷疑的香港註冊公司已被剔除註冊，亦有可疑船只被拒絕進入香港水域，這均有效事先阻止不法分子利用香港作為違反安理會制裁的基地，從而維護香港的國際聲譽。香港會繼續依法維持嚴格的安理會制裁制度，執法部門會繼續根據法定權力，積極跟進所有懷疑違反安理會制裁的個案，並在有足夠證據時提出檢控。