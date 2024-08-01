多個團體抗議美領事干預香港事務

中評社北京8月1日電／據大公報消息，美國駐香港總領事梅儒瑞近日接受採訪時對香港維護國家安全、保障人權等情況作出無稽失實言論。多個市民團體昨日來到美國領事館抗議，強烈譴責美國駐港總領事梅儒瑞攻擊抹黑妄議香港事務，其行為充分暴露妄圖破壞香港繁榮穩定的險惡用心，我們作為香港市民表示強烈不滿，予以嚴厲譴責。



保衛香港運動主席傅振中表示，根據聯合國大會通過的《不容干涉和干預別國內政宣言》，美國是有義務避免利用和歪曲人權問題，以此作為對其他國家施壓，或在其他國家內部製造猜忌和混亂的手段。前任和現任的美國駐港總領事都是極度反華，長期與香港賣國禍港分子黎智英、羅冠聰、朱牧民等人狼狽為奸，煽動港人顛覆政府，分裂國家，已經違反了聯合國所訂的國際法則。



促停止一切干涉言行



市民代表林先生指出，香港國安法和《維護國家安全條例》制定實施後，香港社會重回安定，我們市民依法應享有的各項權利均得到切實保障。世界上沒有絕對的自由，自由從來不是無邊界、無約束、無底線的。香港發生了天翻地覆的新變化，進入了由治及興的新階段，未來必將綻放更加璀璨的光芒。“我們香港市民奉勸梅儒瑞總領事恪守本分，改弦更張，盡早放棄‘以港遏華’用心，停止干涉中國內政的錯誤行為。”



香港社會關注組表示，對梅儒瑞粗暴干涉中國內政和香港事務表示強烈抗議，並敦促梅儒瑞須停止一切干涉言行，為促進中美關係的友好發展做有益的事。民建聯立法會議員周浩鼎批評，梅儒瑞大放厥詞，攻擊抹黑香港，“總是無風起浪，抹黑國安法，對香港說三道四，干預香港事務，如此惡劣行徑，目的就是不斷傷害香港，打擊中國，實在卑劣。”