議員倡增發牌照　拓車隊發展空間

中評社北京8月1日電／據大公報消息，政府擬透過引入的士車隊制度等措施，提升的士服務質素和促進行業發展。有立法會議員認為，的士車隊採用嶄新營運模式，預約收費容許議價，街上截車服務則仍舊按錶收費，這做法可為乘客帶來彈性、舒適及優質乘車體驗，期望首批車隊營運一段時間後，可以增加車隊數目或准許現有車隊擴大規模。



的士加裝攝錄機 年底咨詢



民建聯立法會議員陳恒鑌認為，新引入的士車隊牌照突破了原有的士營運模式，期望車隊服務營運一段時間後，容許進一步發展，例如擴大現時只發五個牌照的數量，或者准許五個牌照車隊擴大車輛規模等，讓更多有志改善的士服務的業界加入優質的士服務行列。



陳恒鑌說，政府除了推行的士車隊制度外，亦將實施的士司機新扣分制度，並擬於今年底進行的士車廂安裝攝錄設施咨詢，他期待政府多管齊下，全面提升的士業服務質素。



實政圓桌立法會議員田北辰認為，應該將車隊擴展至全港的士，並促請全港的士盡快提供網約服務。他建議政府檢討出租車牌照制度，滿足市場需求，並大力發展電子支付。



新民黨立法會議員李梓敬相信，的士車隊可以有效提升司機的服務水平及營業額，建議政府協助車隊聯繫旅遊業界，為願意消費的客群提供包車服務。