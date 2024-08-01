海外華裔青少年中國文化體驗營在穗開營

2024“中國尋根之旅”夏令營（風韵南粵——海外華裔青少年中國文化體驗營）29日在暨南大學華文學院開營。（圖源：中國僑網） 中評社北京8月1日電／據中國僑網報導，由中國僑聯主辦，廣東省僑聯承辦，暨南大學華文學院協辦的2024“中國尋根之旅”夏令營（風韵南粵——海外華裔青少年中國文化體驗營）29日在暨南大學華文學院開營。來自美國、英國、法國、比利時、加拿大等國的66名營員及領隊相聚羊城，共同開啟為期10天的尋根之旅。



廣東省僑聯黨組成員、副主席戴文威，暨南大學華文學院院長侯興泉出席開營儀式並為海外組團單位授旗。廣東省僑聯文化部副部長、三級調研員邵慧，暨南大學華文學院副院長楊萬兵等出席開營儀式。



邵慧、侯興泉分別致辭，希望營員們在活動中追尋祖輩足跡，學習瞭解嶺南文化，見證廣東社會與科技的發展變化，期待大家把參營中瞭解到的中華文化故事及時分享給住在國的家人和朋友，成為溝通中外的友好使者，讓更多人瞭解中國，瞭解廣東，為共同建設和諧世界做出自己的貢獻。美國全美華裔青少年協會陳芳、英國中英教育文化交流咨詢協會劉議璐分別作為領隊和營員代表在開營儀式上發言。



本次夏令營以嶺南文化為載體，活動編排突出嶺南元素、廣東特色。營員們還將前往廣東名校、僑鄉古鎮、廣東名企等探訪，充分領略多姿多彩的嶺南文化，感受廣東科技發展的獨特魅力。