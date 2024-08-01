世界非物質文化遺產南音省級傳承人莊麗芬。（圖源：央視新聞） 中評社北京8月1日電／據央視新聞報導，作為古代海上絲綢之路的重要起點，福建泉州以其獨特的人文風貌和深厚的文化底蘊，成了1982年國務院公布的首批24座歷史文化名城之一。2021年7月，“泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心”被列入世界遺產名錄，成為我國第56處世界遺產。泉州在歷史文化保護傳承中一直堅持“見人見物見生活，留形留魂留鄉愁”理念，將城市功能升級、空間品質提升和歷史文脈傳承有機結合，“世遺之城”向海而興，海絲印記連接古今。



出門旅遊，除了一飽眼福和口福，游出“逛吃逛吃”的節奏，還要體驗祖國大好河山，品鑒中華傳統文化，泉州的牛排和牛肉羹，就是極具地方特色的美食。



遊客吳芸：一說牛排，我們本來的理解可能是那種西式的、煎炸的，但是福建的牛排是這種清燉的。



產自海外的香料，通過海上絲綢之路被一同送上了餐桌，形成了融貫中西的泉州味道。泉州的牛排在使用八角等傳統香料的基礎上，加入了閩南人下南洋所帶來的咖喱等異國風味。



店主黃財成：一百多年前國外的人來泉州經商，基本上都是吃牛肉的。我們之前自己開始做牛排、牛肉羹、牛雜。當年我爺爺去南洋幫廚，再來到我們這邊改良，特別是華僑大學的留學生，周六周日都來我們這家店吃。



文化交融的載體，不僅有風味獨到的美食，還有一座座如今仍在使用的歷史建築。泉州古城盛唐開始興建，隨著海外交通和對外貿易的繁榮與興盛不斷擴大，泉州古城保留著唐宋以來的城市輪廓，是一座鮮活的文化博物館。



一條中山路，千年泉州史。作為泉州古城發展演變的結構性軸線，海絲文化在此交融，東西合璧在此輝映，2.5公里長的中山路，是我國僅有保存最完整的聯排式騎樓建築商業街。