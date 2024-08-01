美聯儲維持利率不變　暗示或於今年9月降息

中評社北京8月1日電／據新華社報導，美國聯邦儲備委員會7月31日結束為期兩天的貨幣政策會議，宣布將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間不變。美聯儲同時表示，如果抗擊通貨膨脹繼續取得想要的進展，美聯儲可能會在今年9月會議上宣布降息。



由於通脹下降速度不如預期，美聯儲自去年7月底以來一直將利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間，這是23年來最高水平。



美聯儲決策機構聯邦公開市場委員會當天在會議後發表的聲明中說，通脹在過去一年有所緩解，但仍處於相對較高的水平。近幾個月來，在實現2%通脹目標方面取得了“一些進一步進展”。而在6月會議的聲明中，美聯儲的措辭是在抗擊通脹方面取得“溫和的進一步進展”。



美聯儲主席鮑威爾在會後舉行的新聞發布會上被問及9月降息是否是合理預期時表示，尚未做出任何決定，根據聯邦公開市場委員會的整體看法，美國經濟正逐漸接近降息的適當時機。



鮑威爾表示，最近的通脹數據增強了美聯儲對抗通脹的信心。他表示，美聯儲在核心個人消費支出價格指數的商品、非住房服務和住房服務三個類別中都看到了進展。降息的時機正在臨近。“如果得到我們所期望的數據，在9月會議上討論降低政策利率的可能性是存在的。”