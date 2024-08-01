新華網評：美債信用卡屢屢刷爆　終將失控

2023年5月29日，人們經過美國紐約曼哈頓的“國債鐘”。“國債鐘”是一個大型計數器，它實時更新美國的公共債務總額，並顯示出每個美國家庭所要負擔的數額。（圖源：新華社） 中評社北京8月1日電／據新華社報導，美國聯邦政府債務規模日前突破35萬億美元，半年多激增1萬億美元，再次敲響債務失控的警鐘。一方面，美國財政赤字居高不下，債務野蠻生長，侵蝕美國主權信用，對經濟增長構成挑戰；另一方面，美國倚仗美元霸權轉嫁自身風險、收割全球財富，肆意膨脹的美債如同“灰犀牛”，隨時可能給全球經濟和金融穩定帶來衝擊。



美國債務頑疾由來已久，五花八門的減稅和增加支出法案不斷出台，入不敷出的美國政府習慣了大筆印鈔大把撒錢。從2017年突破20萬億美元到2024年突破35萬億美元，美債在加速“滾雪球”且毫無收斂之勢，本財年美國政府的利息支出預計將超過國防支出。美聯儲主席鮑威爾此前坦承，美國債務增長速度快於經濟增長速度，這是不可持續的。



伴隨著債務擴張，美國長期維持對外貿易赤字，對外輸出美元和通脹，攫取各種資源，同時通過大量發債促使美元回籠。美聯儲在權衡貨幣政策時從利己主義出發，極少考慮國際責任和外溢效應，通過量化寬鬆壓低利率使美國能以極低的成本進行國際融資，稀釋外國債權人利益。美國康奈爾大學經濟學教授埃斯瓦爾·普拉薩德在其著作《美元陷阱》中寫道，美元成了美國在國際經濟循環中的“收割機”。



華爾街憑借美國國債和美元特殊地位在全球範圍內賺取超額收益，這在促成美國金融部門擴張的同時，導致製造業產業空心化，國際競爭力持續衰落。美債無節制擴張，最終將削弱美國經濟的未來。大規模公共債務帶來的償債支出激增，將擠占政府在其他公共領域的投資，壓縮了其應對風險的政策彈性，不利於經濟長期增長。政府債務規模連年攀升、債務鬧劇反復上演，令投資者憂心忡忡，也加劇了金融脆弱性。



美債飆升的負面外溢效應已被屢屢警告。國際貨幣基金組織（IMF）6月發布的美國2024年第四條款磋商報告指出，美國高財政赤字和債務為本國和全球經濟製造日益重大的風險，美國政府亟待解決長期財政赤字問題。隨著美聯儲政策的收與放，美元流動性潮落潮漲，作為全球資產定價之錨的美債收益率起起伏伏，會對外圍地區金融市場乃至實體經濟穩定產生連鎖效應。美債不斷破紀錄，威脅國際經濟和金融穩定。IMF財政事務部主任維托爾·加斯帕爾指出，美國寬鬆的財政政策對全球利率和美元構成上行壓力。這推高了世界其他地區的融資成本，從而加劇了經濟的脆弱性和風險。

