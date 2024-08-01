“中國歷代繪畫大系”贈書儀式在東京舉行

7月30日，在日本東京舉行的“中國歷代繪畫大系”贈書儀式。（圖源：新華社） 中評社北京8月1日電／據新華社報導，“中國歷代繪畫大系”贈書儀式30日在東京舉行，浙江大學向日本東京大學贈送了“中國歷代繪畫大系”圖書。



由浙江大學、浙江省文物局編纂出版的“中國歷代繪畫大系”是國家級重大文化工程。該工程共收錄海內外263家文博機構的紙、絹（含帛、綾）、麻等材質的中國繪畫藏品12405件（套）。其中國內藏品9155件（套）、國外藏品3250件（套），涵蓋了絕大部分傳世的國寶級繪畫珍品。項目編纂出版《先秦漢唐畫全集》《宋畫全集》《元畫全集》《明畫全集》《清畫全集》，共計62卷232册。這是迄今為止同類出版物中精品佳作收錄最全、出版規模最大的中國繪畫圖像文獻。



東京大學東洋文化研究所所長中島隆博在致辭中對浙江大學贈送“大系”圖書表示感謝。他表示，東洋文化研究所是研究亞洲文化的國際化平台，而中國古代繪畫研究是其中最重要的部分，希望更多學者能夠通過“大系”圖書取得更豐碩的研究成果。



浙江大學中國古代書畫研究中心副主任金曉明在致辭中表示，日本學者編纂的書籍為“大系”收集、整理海外藏品提供了重要的參考信息。期待浙江大學與東京大學東洋文化研究所開展更長期深入的合作研究，共同發揮“大系”圖書的學術研究和藝術教育價值。



此次贈書將促進東京大學師生與日本民眾進一步深入瞭解中國古代歷史、藝術與文化，為中日兩國在人文領域取得更多研究成果打下基礎。