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巴拿馬西南海域發生6.2級地震
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2024-08-01 18:30:33
中評社北京8月1日電／據新華社報導，據巴拿馬大學地質科學院消息，巴拿馬西南的太平洋海域7月31日晚發生6.2級地震。目前暫無人員傷亡報告。
巴拿馬大學地質科學院發布的信息顯示，地震發生在當地時間7月31日19時9分（北京時間8月1日8時9分），震中位於巴拿馬西部科伊瓦島以南289公里處，震源深度為10公里。
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