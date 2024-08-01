法自心源——嚴德輝藝術展在中國美術館開幕

“法自心源——嚴德輝藝術展”現場。（圖片來源：人民網記者 韋衍行攝） 中評社北京8月1日電／據人民網報導，7月30日，“法自心源——嚴德輝藝術展”在中國美術館與觀眾見面，展覽同期還舉辦了“法自心源——嚴德輝藝術展”沙龍活動。



嚴德輝是20世紀重要的留法中國雕塑家，本次展覽是首次在中國舉辦的嚴德輝個人展覽。此次展覽分“源”“心”“法”3個篇章，共展出40餘件嚴德輝的作品，分別呈現藝術家的傳統題材作品、家人肖像以及留法後的創作。這些作品於2019年由嚴德輝之女嚴茉莉（Marianne Yen）捐贈給國家，由中國美術館永久收藏。



民盟中央副主席、中國美術館館長、中國美術家協會副主席吳為山認為，嚴德輝的藝術作品“游走於東方和西方、傳統與現代之間，有根脈、有立場，更有共情、有共識，傳承有序，師法清晰，得於心源而自成‘我法’”。這也是展覽名稱“法自心源”的由來。



多年來，嚴德輝雖身在法國，但如系著線的風箏，心永遠留在祖國。因此，他始終未改國籍。“嚴德輝的愛國之心赤子之情不止充盈己身，還漫溢而出，惠及後人。2019年，嚴德輝之女嚴茉莉向中國美術館捐贈其父40件雕塑作品。此無私奉獻之舉，讓嚴德輝漂泊在外的作品重返故鄉，成就今天的展覽，呈現在暌違多年的故鄉人民面前。”吳為山說。